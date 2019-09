Pedro Tochas leva Descobrimentos ao Teatro Villaret

Pedro Tochas leva uma apresentação única do seu espectáculo DESCOBRIMENTOS ao palco do Teatro Villaret no próximo dia 6 de Novembro.

Ao longo da nossa vida não paramos de descobrir coisas sobre o mundo que nos rodeia e sobre nós próprios. Neste espectáculo, Pedro Tochas partilha o que descobriu e o que ainda quer descobrir. Numa avaliação do que é ter quarenta e cinco anos na sociedade actual.



Pequenas histórias, divagações e alucinações são a base deste espectáculo, uma mistura de Stand Up Comedy e contador de histórias. Boa oportunidade para rir com o que vai na alma deste descobridor numa partilha de descobertas que mais parece uma conversa entre amigos.

Autoria e Interpretação: Pedro Tochas

Teatro Villaret

6 de Novembro

21h30

Bihetes: 12€

https://ticketline.sapo.pt/evento/pedro-tochas-descobrimentos-45396