UCIMUN is Back

O University of Coimbra International Model United Nations (UCIMUN) regressa à cidade para a sua segunda edição.

Acontece de 29 de agosto a 1 de setembro na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra.

Na edição de 2018, está já confirmada a presença do Presidente da 50ª Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), Diogo Freitas do Amaral.

Um Model United Nations (MUN) é uma simulação da Organização das Nações Unidas em que cada participante representa um diplomata de um país num determinado Comité. Este é um modelo praticado por vários estudantes universitários do Mundo e que teve a sua estreia em Portugal no ano passado e na Universidade de Coimbra. A segunda edição do UCIMUN continua a ser a única conferência internacional do género a decorrer em território nacional.

Um evento desta natureza pretende que os "delegates" bem como os "chairs" - duas das funções que podem existir nesta simulação, sendo que os primeiros debatem as temáticas escolhidas para cada Comité e os segundos coordenam o debate nos mesmos - desenvolvam variadas qualidades, nomeadamente de negociação, de discussão, melhorando, assim, o nível de inglês, uma vez que todas as negociações são feitas na língua diplomática por excelência deste organismo. Os Comités selecionados para o UCIMUN são: Security Council, UN Women, UNESCO, e Human Rights Council, instigando a diversidade temática a todos os que desejem participar.

São esperados mais de uma centena de estudantes provenientes de todo o globo, à semelhança do que aconteceu em 2017. Na edição anterior, foram nossos parceiros a Assembleia da República, a Presidência da República, a Universidade de Coimbra (UC), o Ministério dos Negócios Estrangeiros/Instituto Diplomático, a Associação Académica de Coimbra, os Serviços de Ação Social da Universidade de Coimbra (SASUC) e vários Núcleos de Estudantes - parcerias que contamos reforçar e expandir.

A organização é, mais uma vez, da responsabilidade de alunos da Universidade de Coimbra das mais variadas áreas de estudos.

As inscrições para "chairs" do evento estão abertas até ao dia 5 de abril, no link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejHPQLGdNLQ-fujgMQLh85SqkBpNRNzbZLW3yVIXnS5x61Ww/viewform?c=0&w=1

As novidades do UCIMUN 2018 podem ser acompanhadas em facebook.com/ucimun.