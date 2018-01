UNICEF Angola

A ADRA - Acção para o Desenvolvimento Rural e Ambiente - junto com o UNICEF realiza no dia 30 de janeiro de 2018, a partir das 9h30, o lançamento da Análise sobre o ciclo 2017-2018 do Orçamento Geral do Estado.

O evento terá lugar no novo edifício do UNICEF Angola, (situado nas instalações do INAC, rua dos Quartéis, na Calemba, em Luanda).

Desde 2016 a ADRA junto com o UNICEF divulga um posicionamento público relativo aos investimentos nas crianças reflectidos no Orçamento Geral do Estado (OGE).

O objectivo é disponibilizar mais informações aos cidadãos, promover o debate e a participação e aumentar a literacia orçamental sobre um dos principais instrumentos de política pública.

Cecília Kitombe

Responsável da Unidade de Lobbi e Advocacia Social da ADRA

UNICEF Angola