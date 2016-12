São Tomé corta relações com Taiwan e reconhece República Popular da China

Decisão foi tomada durante Conselho de Ministros do pequeno país africano, um dos poucos que ainda reconheciam a soberania de Taiwan sobre todo o território chinês.

O governo de São Tomé e Príncipe anunciou que vai cortar relações diplomáticas com Taiwan e reconhecer a República Popular da China como "a única China".

O anúncio foi feito em comunicado saído da reunião de hoje do Conselho de Ministros. "O governo da Republica Democrática de São Tomé e Príncipe, após consulta com o chefe do Estado (Evaristo de Carvalho), decidiu nesta data cortar formalmente as relações diplomáticas estabelecidas com Taiwan.

O Conselho de Ministros orientou o ministro dos Negócios Estrangeiros e Comunidades para, pelos canais oficiais, tomar imediatamente todas as disposições adequadas", diz o documento.

O Ministério das Relações Exteriores da China expressou apoio à decisão, em um período turbulento para as relações entre os dois países após uma ligação entre o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump e a presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen.

"Assinalamos a declaração do governo de São Tomé e Príncipe no dia 20 para quebrar os chamados laços diplomáticos com Taiwan. A China expressa a sua aprovação e acolhe São Tomé de volta ao caminho correto do princípio da China única", disse o ministério em um comunicado ...

