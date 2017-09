O leilão das barragens da CEMIG : "dai a cesar o que é de cesar, e dai a Cesar o que é de Deus..."

Por : Pettersen Filho

Em Tempos de Operação Lava Jato, o Velho e Saudoso Presidente Itamar Franco, cujo maior "Crime" foi ser fotografado em palanque, no Carnaval, ao lado de uma Modelo de saias sem calcinhas, infelizmente já morto, deve estar se removendo todo em seu sepulcro

É que Nacionalista, e contrário às Privatizações Tucanas, promovidas por Fernando Henrique Cardoso, episódio conhecido como a "Privataria Tucana", enquanto no Governo Federal, Itamar Franco, na condição de Governador de Minas Gerais, em verdadeira "Intifada Mineira", ao ver progredir a rifa geral do Patrimônio Público, chegou a mobilizar tropas, com exercício e ocupação das Barragens da Cemig, com cerca de 3500 homens, ameaçando rebelar-se contra a União, o que fez com que FHC desistisse de tal intento, quanto a Cemig.

Manobra ora impensável, pelo menos por parte do Petista Fernando Pimentel, atual Governador do Estado, indiciado por Falcatruas Eleitorais, e possível candidato a Lava Jato, quanto ao caso, resistência alguma, nem mesmo o todo poderoso Ex-governador, Aécio Neves, Padrinho da Empresa, Tucano que caiu do Poleiro com a recente destituição do seu Mandato pelo STF, onde, estranhamente, tramitavam processos contra a Privatização da Cemig, pode oferecer, enquanto, por seu turno, o Corrupto Presidente denunciado Michel Temer, acaba de chegar da China, e EUA, onde anunciou o Patrimônio remanescente do Brasil, porquanto, a ocupação pela PM Mineira da Barragem é algo hoje impensável, politicamente falando, a conclusão a que se chega é que há algo de podre no ar...

Negócio rentável, administrar Barragens já prontas, lucrativas e desimpedidas, edificadas ainda ao tempo do Regime Militar, com energia limpa e retornável, é realmente um "Negócio da China", quando mais se prevê, tão logo ocorra, a imposição de Tarifas Extras, pelo deságio nas contas promovidas por Dilma Roussef, e a nítida ameaça de Apagão, em que Energia será Bem valiosíssimo.

Crime Lesa Pátria, há ainda os que consideram que Criminosa é a Empresa, a Estatal, Petrobrás, Telebrás, Siderbrás, todas sucateadas ou privatizadas, quando o Erro, mesmo, a Corrupção, coube aos Agentes Políticos, sem Pátria e Sem Alma, como os Fernando Henriques, Lulas da Silva e Michel Temers, que, após assaltarem a Empresa, vendem-na ao primeiro interessado com alguns poucos dólares na mão, sob pretensa alegação de reforço de Caixa do Governo (Senadores acabam de aprovar Financiamento Público de Campanha Política prevendo cerca de Três Bilhões de Reais, extraídos da Saúde, Segurança e Educação)?

Não fosse, entre outras mais, a Embraer, então Estatal, a Petrobras Estatal, a CSN, Estatal, ambas pioneiras em seus setores, o Brasil jamais teria, Avião, Petróleo ou Aço.

Ou alguém ai acha que a Shell ou a Exxon, ao invés de tirar Petróleo fácil, na Venezuela ou Arábia, mediante financiamento a uma Ditadura, ou Golpe de Estado, iria entrar Mar adentro no Brasil, como única opção, e prospectar o Pré Sal caro e profundo ?

É, enfim, o Consumidor verá, a velha premissa Popular : "Vão-se os anéis, e vão-se os dedos! "

Antuérpio Pettersen Filho, membro da IWA - International Writers and Artists Association, é advogado militante e assessor jurídico da ABDIC - Associação Brasileira de Defesa do Individuo e da Cidadania, que ora escreve na qualidade de editor do periódico eletrônico "Jornal Grito do Cidadã", sendo a atual crônica sua mera opinião pessoal, não significando necessariamente a posição da Associação, nem do assessor jurídico da ABDIC.