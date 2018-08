Líder do ISIS morto em Afeganistão

Forças Armadas dos EUA matam líder de ISIS em Afeganistão no Sábado num ataque aéreo, juntamente com dez outros insurgentes

O ataque teve lugar na Província de Nangarhar na parte leste do país no Sábado, em que o líder do ISIS em Afeganistão, Abu Sayeed Orakzai, foi liquidado. O quarto líder do grupo a ser morto no país nos últimos 12 meses.