Confinamento em verso, concurso de poesia no Haiti

Porto Príncipe, 27 abr (Prensa Latina) O ministério de Cultura e Comunicação do Haiti, lançou um concurso de poesia dedicado ao confinamento em tempos de Covid-19, para incentivar os jovens a contar vivências no meio da pandemia.

O concurso dirigido a menores de 35 anos sem nenhuma publicação prévia, convida os criadores a narrar as experiências da quarentena, tanto em francês como em cróele, idioma usado pela maioria da população.

Os jovens poetas têm até 7 de junho para apresentar suas obras em formato de livro entre 60 e 100 páginas. Aos vencedores de ambos idiomas, será entregue oficialmente uma coleção de 500 volumes, indicaram as autoridades de cultura.



Stephanie Saint-Louis, diretora de Criação Artística no Ministério de Cultura, disse que o concurso pretende incentivar e dinamizar a literatura, além de oferecer a possibilidade aos jovens escritores que nunca publicaram texto algum.



A iniciativa se levará a cabo em colaboração com o Ministério de Turismo, organizações culturais dependentes do Ministério de Cultura, Edições C3 e meios de comunicação.

