Juíza nega todas as visitas e mantém Lula confinado

Nova arbitrariedade contra o ex-presidente Lula; a juíza Carolina Lebbos negou nesta tarde os pedidos de visita ao ex-presidente, entre eles o da presidente legítima Dilma Rousseff; magistrada também não autorizou a ida de uma comissão de deputados para vistoriar a Superintendência da PF em Curitiba, onde Lula é mantido como preso político há 16 dias; para Carolina, "o alargamento das possibilidades de visitas a um detento, ante as necessidades logísticas demandadas, poderia prejudicar as medidas necessárias à garantia do direito de visitação dos demais"; presidenciável Ciro Gomes (PDT) e o presidente de seu partido, o ex-ministro Carlos Lupi, também tiveram negados os pedidos de visita

Paraná 247 - A juíza Carolina Lebbos negou nesta segunda-feira (23) os pedidos de visita ao ex-presidente Lula, entre eles o da presidente legítima Dilma Rousseff.

A magistrada também não autorizou a ida de uma comissão de deputados para vistoriar a Superintendência da PF (Polícia Federal) em Curitiba, onde Lula é mantido como preso político há 16 dias.

Sobre visitas, a magistrada ressalta que, em duas semanas, chegaram "requerimentos de visitas que abrangem mais de uma dezena de pessoas, com anuência da defesa, sob o argumento de amizade com o custodiado". Entre os pedidos, havia solicitações da ex-presidente Dilma Rousseff e da senadora Gleisi Hoffmann, presidente nacional do PT.

Para Carolina, "o alargamento das possibilidades de visitas a um detento, ante as necessidades logísticas demandada

