Ricardo Araújo Pereira apresenta crónicas de Mário de Carvalho

A 10 de Abril, Ricardo Araújo Pereira irá apresentar no El Corte Inglés, em Lisboa, uma selecção de crónicas da autoria de Mário de Carvalho sob o título "O Que eu Ouvi na Barrica das Maçãs". De acordo com o comunicado que recebemos por parte da Porto Editora, as crónicas serão "divididas em quatro partes - que separam o escritor, o cidadão, o comunicador e o memorialista".

Trata-se da primeira vez que as crónicas de Mário de Carvalho são coligidas em livro, tratando-se de uma selecção de textos publicados originalmente nas páginas do "Público" e do "Jornal de Letras", sendo algumas "reveladoras de como a História é cíclica e alguns autores proféticos", garantindo a editora que "como acontece na sua ficção, também aqui reencontramos o observador atento e o incomparável contador de histórias."

"Memórias políticas e familiares (como em «Uma bandeira na varanda»), preocupações de um cidadão inconformado («A ascensão da canalha»), um olhar crítico sobre o ofício da escrita («Espelho de escritores») e encontros («Um homem tranquilo», sobre Saramago) fazem parte do universo deste livro que será lançado a 10 de abril às 18:30, no El Corte Inglés Lisboa, com apresentação a cargo de Ricardo Araújo Pereira."

Mário de Carvalho foi militante pró-democracia e acérrimo defensor da liberdade de expressão, tendo sido detido e torturado durante o Estado Novo e exilado na Suécia, tendo actualmente editados 30 títulos, entre ensaios, contos, novelas e romances.

Sinopse

Reconhecido como um dos mais importantes escritores portugueses da actualidade, a sua faceta de cronista passou despercebida à maior parte dos leitores; daí esta selecção das suas melhores crónicas publicadas nas décadas de oitenta e noventa do século passado no "Público" e no "Jornal de Letras". Delas emergem o ficcionista, o cidadão, o comunicador e o memorialista, em textos que alguns diriam proféticos e, nas palavras de Francisco Belard: "testemunhos de um largo campo de assuntos, abordagens, dimensões e estilos, através de eras e lugares, sinais de um escritor que declaradamente prefere viajar no discurso e decurso do tempo e do espaço doméstico a fazê-lo em itinerários geográficos, programados e turísticos. Por tudo isto [...], os leitores dos romances o vão reencontrar em mudáveis cenários e perspectivas, de outros pontos de vista, na familiaridade e na estranheza diante do seu mundo, que faz nosso."

Ficha

Título: O Que eu Ouvi na Barrica das Maçãs

Autor: Mário de Carvalho

Edição: Porto Editora

Páginas: 256

Preço: 15,50€

Flávio Gonçalves, Pravda.ru

Foto: Porto Editora