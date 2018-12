Presidente Maduro envia mensagem de paz e prosperidade ao povo venezuelano no Natal

Caracas, 25 Dic. AVN

Na noite desta segunda-feira, 24 de dezembro, o presidente da República, Nicolás Maduro, enviou uma mensagem de fraternidade ao povo venezuelano através de um video divulgado em cadeia nacional de rádio e televisão.



Em sua mensagem destinada à família venezuelana e a pátria, Maduro desejou um Natal cheio de alegria e união familiar.



No vídeo, com imagens que chamam a fé e o trabalho, o mandatário nacional também manifestou seu desejo de que o próximo ano de 2019 seja de prosperidade e união para as venezuelanas e venezuelanos.



A mensagem também foi divulgada através das redes sociais Twitter e Facebook.

http://www.avn.info.ve/contenido/presidente-maduro-envia-mensagem-paz-e-prosperidade-ao-povo-venezuelano-no-natal