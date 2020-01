México tem medicamentos contra o câncer apesar da escassez global

México, (Prensa Latina) O governo mexicano esclareceu hoje que existe um medicamento oncológico apesar da escassez global e reiterou seu compromisso de que eles não falhem sem parar de combater a corrupção.

Em sua entrevista coletiva pela manhã, o presidente Andrés Manuel López Obrador reiterou que seu governo está comprometido em manter a transparência nesse assunto e que não faltam medicamentos gratuitos ou atendimento especializado para quem precisa.

Esse modelo, essa política de gratuidade e garantias de fornecimento de drogas de interesse social, gera rejeição naqueles que não desejam parar de roubar, pressionam de várias maneiras e pensam que assim voltaremos na batalha contra o corrupção, disse o presidente.

Eles podem continuar manipulando, disse ele, mas não vamos fazer o que eles querem. É zero corrupção e foi essa atitude que gerou a suposta perturbação no aeroporto com pais de crianças com câncer.

Ele disse que tudo está sendo resolvido e é por isso que ontem as autoridades de saúde foram ao aeroporto e hoje se dedicam a esse assunto o dia todo.

Ele revelou que havia empresas que concentravam a venda de medicamentos e materiais de cura, grandes empresas que faziam negócios. Havia e continua a haver cumplicidade com os gerentes de hospitais, incluindo medicamentos contra o câncer. Isso explica o que está acontecendo, avançamos e damos informações sobre tudo, quais são as empresas, as reclamações que estão sendo apresentadas ou serão apresentadas e as investigações nos hospitais para analisar o comportamento dos diretores e não permitir a corrupção.

