Yuri Graneiro faz uma visita especial na exposição "Christian Dior, couturier du rêve"

Veja o olhar do fotógrafo brasileiro na exposição que comemora os 70 anos da Maison

Yuri Graneiro foi recebido pela brasileira Alessandra Maia na loja Dior do triangulo de Ouro em Paris para uma visita técnica e conhecer mais da personalidade e estilo atual designer Maria Grazia Chiuri. Na sequência, foi a exposição que comemora o aniversário de 70 anos de criação da Maison Christian Dior, no museu de Artes Decorativas.

A exposição, completamente emblemática, faz uma viagem ao universo do seu fundador e dos renomados estilistas que o sucederam: Yves Saint Laurent, Marc Bohan, Gianfranco Ferré, John Galliano e Raf Simons.

Durante a visita guiada pela diretora do Paris Style Week, Valéria Doustaly, o fotógrafo pode fazer uma imersão a vida de Christian Dior e suas principais emoções, histórias, afinidade e inspirações, que compõem cada canto do museu através do acervo com mais de 300 vestidos de Alta Costura concebidos de 1947 até hoje.

Na exposição, ainda pode-se conhecer fotografias de moda, bem como centenas de documentos como ilustrações, croquis, fotografias de reportagens, cartas e manuscritos, documentos publicitários e objetos de moda (chapéus, joias, bolsas, sapatos e frascos de perfumes.

O que mais impressionou Yuri Graneiro foi fotografar o traje original do New Look, que revolucionou a moda mundial em 1947, além de poder ver de perto a simulação da confecção do perfume J´adore. A exposição é uma das mais requisitadas e procuradas da capital francesa, com filas que dobram o quarteirão.

Yuri Graneiro