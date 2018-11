Após sucesso de "Vô", que denuncia o abandono de idosos, Alex Fava lança música e clipe com outro tema sensível, a depressão.

O clipe e música "Devolva Meu Coração" aborda o transtorno que é considerado o mal do século e atinge a todas as idades podendo levar até ao suicídio

Música pode falar de alegria, amor, diversão, mas também pode abordar temas sensíveis e complexos, este é o pensamento do cantor Alex Fava. Depois do clipe de "Vô", que chama a atenção para o problema do abandono dos idosos, o artista com o clipe de "Devolva meu Coração" aborda uma temática que é quase um tabu: A depressão, que é considerado o mal do século e pode levar muitas vezes até ao suicídio.

Em setembro, o Ministério da Saúde divulgou uma nova pesquisa sobre o assunto no país. Os números são preocupantes: de 2007 a 2016, foram registrados 106.374 suicídios. Em 2016, a taxa foi de 5,8 por 100 mil habitantes.

O lançamento aconteceu nesta sexta-feira, dia 23, e é parte de um projeto de três músicas abordando temas polêmicos, mas necessários de serem debatidos. O terceiro assunto ainda está sendo analisado.

O clipe de "Vô", que tem participação do ator Antonio Petrin, ultrapassou a 10 milhões de visualizações no YouTube. Com toda delicadeza, cuidado estético e trabalho minucioso de produção, Fava quis chamar a atenção para um tema muito importante e próximo de todos: o abandono de idosos que hoje são mais de 30 milhões no Brasil, com estatísticas que apontam que a violência contra eles cresceu 130% só esse ano. A produção foi lançada no Dia dos Avós, ‪26 de julho.

"Se pelo menos uma pessoa for tocada pelo clipe e transformar sua atitude, todo trabalho já terá valido a pena", disse o cantor.

Clipe de Vô: https://youtu.be/HEH0wiBaxvQ .

Confira agora o lançamento de

"Devolva meu Coração" https://youtu.be/sduX5b4k__Q

