A permanência de Temer no poder é uma afronta a democracia

O que entendemos por democracia é que seja um regime político em que a soberania é exercida pelo povo. Curiosamente, este conceito não se aplica nos dias atuais uma vez que o regime político existente está sendo exercido despoticamente por um presidente golpista, sem credibilidade apoiado por um congresso desmoralizado e envolvido, tanto quanto o presidente, em atos de corrupção que desabona qualquer tipo de governo constituído. Para agravar ainda mais o lamentável cenário que nos cerca, este mesmo governo conta com o mais baixo índice de aprovação popular já registrado nos anais da nossa nada gloriosa história, 3,5 por cento. Que democracia é esta em que os interesses de uma reduzida minoria prevalece e se sobrepõe os interesses de uma esmagadora maioria?

Sergio Jones*

O que faz com que uma pessoa com elevado grau de rejeição continue apegado ao poder. Só uma palavra me vem à mente, obsessão. De acordo com definições dadas pelos gurus neste setor, esta anomalia é resultado de uma perturbação anímica produzida por uma ideia fixa que devido à sua tenaz persistência se apodera da mente. Este pensamento, sentimento ou tendência aparece em desacordo com o pensamento consciente da pessoa, mas persiste mais além dos esforços por se livrar dele (a).

A obsessão tem um carácter compulsivo e acaba por adquirir uma condição penosa e angustiante para quem sofre da mesma. Quando as obsessões e as compulsões se tenham tornado crónicas, fala-se de uma neurose que perturba a vida normal do sujeito e que se transforma num transtorno obsessivo-compulsivo. A literatura a respeito aponta a existência de diversos tipos de obsessões, sendo, na minha humilde opinião de leigo no assunto, a mais danosa o apego desmedido pelo poder. O efeito deste distúrbio, no nosso caso específico, resulta em sérios danos para as vidas de milhões de brasileiros que habitam esta chamada terra Brasillis. Que Deus tenha piedade de todos nós, meros mortais. Diante de tanta vileza se não lutarmos, a pobreza de hoje será a miséria de amanhã.

*Sérgio Jones (jornalista)

