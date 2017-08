A Quantum Global foi premiada "A Empresa de Investimento com o Crescimento Mais Rápido na África Sub-Sahariana em 2017" pela International Finance Magazine

Zug, Suíça, 22 de Agosto de 2017- A Quantum Global Group, empresa pioneira de investimentos focada na África, anunciou hoje que após os grandes sucessos dos seus planos globais de desenvolvimento e crescimento do portfolio, foi premiada como "A Empresa de Investimento com o Crescimento Mais Rápido na África Sub-Sahariana 2017" pela International Finance Magazine.

Fundada em 2007, a Quantum Global Group tem-se focado no espaço do desenvolvimento Africano, particularmente nas áreas de consultoria em finanças corporativas, gestão de património privado, consultoria imobiliária e de investimento. Enquanto parte de um grande mais amplo, a Quantum Global Investments Africa Management (QGIAM), que administra os sete sectores do Grupo centrado em fundos de private equity, tem investido num portfolio variado de empresas, iniciando vários projectos inovadores em empresas com concessões de raiz e outras com infraestruturas já existentes em sectores chaves como a agricultura e a infra-estrutura.

Comentando sobre o prémio, Jean-Claude Bastos de Morais, Fundador e CEO da Quantum Global, refere: "Estamos entusiasmados por termos sido premiados como a Empresa de Investimento com o Crescimento Mais Rápido em África Sub-Sahariana 2017 pela International Finance Magazine. No ano passado demonstrámos retornos fortes e consistentes em vários fundos, o que testemunha a nossa abordagem, as nossas parcerias em todo continente, bem como a satisfação dos nossos clientes."

Jean-Claude salientou: "O crescente sucesso da Quantum Global Group baseia-se em reunir colaboradores entusiastas pela África, contribuindo positivamente para a narrativa de investimentos do continente, ao mesmo tempo em que apoiamos uma agenda de desenvolvimento mais ampla. Transversalmente ao impulso no sector privado, a África está um passo mais perto de atingir os seus objectivos de desenvolvimento

através da criação de empregos e do fomento da indústria, contribuindo para o crescimento nacional, bem como para o incentivo a um ambiente favorável de investimentos para outros investidores."

Além do desenvolvimento de grupos industriais através de projectos inovadores em concessões de raiz ou com infra-estrutura já implantada, a estratégia da Quantum Global Group concentra-se em maximizar o valor do investimento e retornos através de competências locais especificas e de uma abordagem activa da gestão sectorial para os Africanos e investidores globais.

Sobre a Quantum Global

A Quantum Global é um grupo internacional de empresas que opera nas áreas de investimentos de capital privado, gestão de investimentos, gestão de riqueza privada, bem como na pesquisa macroeconómica e modelagem econométrica. O sector de capital privadoda Quantum Global gere uma família de fundos destinados ao investimento directo em África nos sectores da Agricultura, Saúde, Hotelaria, Infraestrutura, Mineração e Madeira, bem como um fundo de acções estruturadas. A nossa equipa combina um histórico sólido e experiência comprovada para identificar e executar oportunidades de investimentos exclusivos com o foco em África. Quantum Global trabalha em estreita parceria com as principais partes interessadas para maximizar o valor do investimento e dos retornos através de uma gestão activa e criação de valor.

Foto: Fotografia: Jean-Claude Bastos de Morais, Fundador & CEO, Quantum Global Group