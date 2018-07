Manauense bate 25 candidatas e vence Concurso de Beleza em SP

Em noite de gala e muito glamour, neste sábado (21), o Teatro Lauro Gomes, situado no bairro de Rudge Ramos, em São Bernardo do Campo, SP, sediou a 4ª edição do Concurso 'Beleza Casting Misses'.



"O concurso não avalia apenas a beleza, são julgados também o empoderamento feminino e projetos sociais que inspiram outras pessoas, com oratória e persuasão, priorizando a mulher num todo", afirma Elaine Cristina Souza - organizadora.



O evento reuniu imprensa, amigos e familiares de 26 lindas representantes, sendo candidatas de várias cidades e estados do Brasil, as quais disputaram a oportunidade de representar o Brasil no Concurso Miss Global 2018, considerado um dos mais promissores concursos de beleza do mundo.



Ao final da noite, com muita serenidade a grande campeã que levou a faixa e a coroa foi a candidata do Amazonas, Juliana Soares, 24 anos, do signo de Áries, nascida em Manaus e Professora de Educação Física. Mas engana-se quem pensa que esta é a primeira vitória da Manauense, pois a gata também ostenta a faixa de Miss Amazonas Universo 2017.



"Estou muito feliz em trazer a coroa de Beleza do Brasil e Miss Brasil Global 2018 para o Amazonas. Mais feliz ainda em representar as mulheres do meu país sendo embaixadora da beleza e porta-voz das mulheres e de causas sociais", declara Juliana que atua na coordenação do projeto social 'Caravana Ribeirinha', onde desenvolve atividades sócio educativa nas escolas do Amazonas, além de distribuição de cestas básicas, roupas e brinquedos.



A encantadora Juliana Soares não poupou sorrisos e simpatia atendendo a todos posando para fotos e curtindo o momento tão especial que certamente mudará a sua história.



Crédito das Fotos: Renato Cipriano / Divulgação