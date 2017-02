Hello, Temer, here is Trump

Finalmente o Trump ligou para o Temer.



Dizem que foi um pedido da Embaixada Americana em Brasília, preocupada que o presidente americano já tinha ligado para os presidentes da Argentina, Colômbia e Peru e para o Temer só quem tinha ligado foi o vice-presidente, Mike Pence.

Embora o conteúdo da conversação de 2 minutos entre os dois ainda não tenha sido divulgado pelo Planalto, um hacker da equipe do Edward Snowden acaba de revelar em primeira mão o que falou Trump, já que o conteúdo vazado apenas reproduz o que foi captado do telefone americano.



As respostas do Temer não foram divulgadas pelo hacker.

O texto a seguir não foi revisado e sua tradução ainda é precária porque como o Trump usa muitos termos chulos, os tradutores estão procurando as correspondências mais corretas em português.



Advertimos ainda que como se trata de um conteúdo vazado por hacker, ele precisaria ser confirmado por fontes oficiais, o que não ocorreu até agora.

Trump: Porra ( piss off) não se pode nem mais cagar em paz aqui na Casa Branca...ah é o Presidente do Brasil. Desculpe, Presidente, me passaram o telefone sem avisar do que se tratava. Como vai a senhora, Dona Dilma.

Trump: Ah...é, mas não tinham eleito a Dilma até 2018. O Obama falava bem dela. E de Mr. Lula também.

Trump - How do you do, Mr. Trampes?



Trump - Não ligaram o tradutor automático do telefone para o espanhol. Chama o motherfucker encarregado.

Trump - Ok, ok. Você fala brasileiro e seu nome é Temer. Ok. Yes.

Trump - Português...mas você é presidente do Brasil ou de Portugal?



Trump - Yes, I understand (bullshit, olha a tradução). Nós também falamos inglês e não somos a Inglaterra. It´s a joke, Mr. Tomes.

Trump. Temer. Bonito nome. Vocês deram um golpe então? Agora estou lembrando. O pessoal da embaixada me falou. É um grupo de políticos que aqui nos Estados Unidos estaria todo na cadeia, mas que aí virou gente de confiança tua. Bom Tremer...

Trump - Certo, Tener. Cuidado cara, você tá ficando tão a direita quanto eu (like me) Falei com aquele arsehole, o Macri e ele me disse que pensava ser o cara mais a direita na América de baixo...



Trump- Tá bem, América do Sul, mas que tu ficou mais à direita ainda que ele. Porra, tô falando com o cara...

Trump - Desculpe Termer...

Trump - Certo Temer...era um assessor ...eles aí na Bolívia também te enchem o saco? ...

Trump - Desculpe, Teumer...Bolívia, Brasil... é tudo muito parecido...

Trump - Temer, porra, cara., tu também é muito boring (chato) com esse negócio de nome...tá bem, Temer, mas como eu ia dizendo, a Bolívia...quer dizer o Brasil agora ficou muito amigo da gente. Esse meu assessor de merda quer que eu te agradeça por quebrar a Petrobrás, embora eu nem saiba exatamente o que seja isso, Petrobrás.

Trump - Ah...petróleo, isso a gente gosta muito. We love them.

Trump - Ah é, agora é tudo nosso. Legal, cara. O Petróleo é nosso. Acho que vou usar na próxima campanha.



Trump - Ah..é..os comunistas usaram aí. Não tem importância, vai ser um slogan em inglês - "the oil is ours" - e comuna não entende inglês. Timer..

Trump - Temer...mas que porra de nome te arrumaram difícil de dizer em inglês.

Trump - OK...o assessor de merda está me avisando para desligar porque ainda preciso falar com o presidente da Chechênia...by Térme...dá um abraço no Moro.

Trump - Oi Termes...não desliga ainda, o assessor lembra que devo dizer que minha mulher , Melania, manda lembranças para a Marcela ...ah...que a mulher americana admira muito a Marcela...mas que merda, a minha mulher nem é americana. Arrivederci, Temis...é assim que vocês se despedem aí na Bolívia, não?

Marino Boeira é jornalista, formado em História pela UFRGS