CDU Elvas: Gestão municipal

A CDU Elvas realizou hoje, dia 21 de dezembro, uma conferência de imprensa na qual se pronunciou sobre algumas questões da gestão municipal:

1- Sobre o caso Millennium BCP, a CDU considerou que a deliberação aprovada na Câmara Municipal, pela maioria PS, mostra falta de bom senso e vai ao arrepio do interesse público. Esta deliberação que visa dar inicio aos procedimentos para permitir a construção de um edifício do referido banco, em plena rotunda do tribunal, mesmo em cima do jardim municipal, ocupando o espaço público onde se localiza o estacionamento do mesmo e uma zona verde, não traz, na opinião da CDU, nenhum benefício para o concelho, pois até poderá contribuir com a redução do número de balcões para a redução de postos de emprego, como constitui um aberração urbanística tanto mais grave que estamos numa cidade classificada Património da Humanidade. A CDU está disposta, caso esta pretensão da Câmara vá em frente, a levar o caso até ao órgão fiscalizador da Unesco em Paris.

2- Sobre o Plano e Orçamento do Município para 2018, a CDU manifestou a esperança de ver as questões para as quais alertou a autarquia contempladas neste documento. Entre estas questões está a necessidade urgente de reabilitação do bairro da Boa-Fé, por forma a eliminar o amianto existente nalgumas casas e criar condições de habitabilidade dignas, assim como as obras necessárias para promover o bem estar animal no canil municipal;

3- Sobre a taxa municipal de direito de passagem que a Câmara aprovou, a CDU entende que passando os cidadãos a pagar na sua fatura de telecomunicações essa taxa, é dever da autarquia defender o interesse do concelho e dos munícipes ao exigir das respetivas operadoras que enterrem os cabos em calhas técnicas, pondo fim a situação de caos atual, onde os cabos consubstanciam uma verdadeira poluição visual na paisagem urbana, incluindo no centro histórico de uma cidade Património da Humanidade.

CDU Elvas

Elvas, 21 de dezembro de 2017

Foto: Por José Luis Filpo Cabana - Obra do próprio, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=44150338