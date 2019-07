Bolsonaro confirma cumprir ordens de Trump no caso dos navios do Irã

Após 'chapéu' dos EUA, Brasil segue distante da OCDE, dizem especialistas (Foto: Alan Santos/PR)

Em mais um gesto de submissão, Jair Bolsonaro afirmou que não precisa conversar com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para estar alinhado com os americanos na questão dos dois navios iranianos que estão parados no Porto de Paranaguá desde junho; "Tem certas coisas que não precisa conversar. Estamos alinhados à política deles", disse

247 - Em mais um gesto de submissão, Jair Bolsonaro afirmou neste domingo que não precisa conversar com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para estar alinhado com os americanos na questão dos dois navios iranianos que estão parados no Porto de Paranaguá desde junho. A informação é do jornal Estado de S.Paulo

Segundo ele, o tema não foi tratado com o republicano ainda. "Sobre esse assunto específico não. Mas tem certas coisas que não precisa conversar. Estamos alinhados à política deles, então sabemos o que temos que fazer", disse.

http://www.patrialatina.com.br/bolsonaro-confirma-cumprir-ordens-de-trump-no-caso-dos-navios-do-ira/