Reino Unido: parlamentares denunciam prisão política de Lula e exigem sua liberdade.

Da redação - A prisão política de Lula, ocorrida em 7 de abril de 2018, às vésperas das eleições presidenciais no Brasil, vem sendo alvo de críticas e denúncias constantes por políticos, ativistas, militantes e trabalhadores de maneira generalizada em todo o mundo.

Dessa vez, 28 parlamentares do Reino Unido construíram e assinaram um manifesto que denuncia e escancara os motivos imediatos pelos quais a direita brasileira prendeu Lula: impedir que o ex-presidente ganhasse as eleições presidenciais.

A prisão de Lula e a consequente exclusão de seu nome do processo eleitoral constituem a principal fraude que abriu caminho para que a direita nacional, controlada pelo imperialismo, colocasse na presidência o ilegítimo, entreguista, fascista e golpista Jair Bolsonaro.

A ingerência do imperialismo sobre nosso sistema político é óbvia, ao ponto de termos um juiz federal treinado nos EUA, Sergio Moro, que trabalhou contra as empresas nacionais e contra o povo, por intermédio da operação Lava Jato, em favorecimento dos interesses dos grandes capitalistas.

Como pagamento pelos serviços prestados de boicote e sabotagem da economia brasileira, Moro foi nomeado ministro da Justiça e aguarda ansioso uma vaga no venal STF (Supremo Tribunal Federal).

Abaixo reproduzimos o manifesto na íntegra:

Lula do Brasil é um prisioneiro político. Ele deve ser libertado agora

Condenamos a contínua perseguição do ex-presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, que foi preso há um ano. Lula foi favorito para vencer as eleições presidenciais de 2018 até que foi preso e impedido de concorrer, em um movimento condenado pelo comitê de direitos humanos da ONU.

A eleição foi posteriormente vencida pelo extrema-direita Jair Bolsonaro, que disse esperar que Lula "apodreça na prisão". Surpreendentemente, o juiz Moro, que supervisionou o julgamento de Lula, foi nomeado ministro da justiça de Bolsonaro. Lula é um prisioneiro político. Pedimos a sua liberdade e nos solidarizamos com os que lutam pela democracia no Brasil.

Richard Burgon MP

Diane Abbott MP

Daniel Carden MP

Emma Dent Coad MP

David Drew MP

Karen Lee MP

Grahame Morris MP

Laura Pidcock MP

Danielle Rowley MP

Lloyd Russell-Moyle MP

Laura Smith MP

Jean Corston Casa dos Lordes

Llin Golding Câmara dos Lordes

Neil Findlay MSP

Bill Kidd MSP

Tariq Ali

John Pilger

Frances O'Grady Secretário Geral, TUC

Len McCluskey Secretário Geral, Une-se o secretário-geral da União

Dave Prentis , secretário-geral do Unison

Tim Roache , secretário-geral do GMB

Paddy Lillis , USDAW

Manuel Cortes Secretário-geral, secretário-geral do TSSA

Mick Whelan , Aslef

Ronnie Draper Secretário Geral, BFAWU

Chris Kitchen Secretário Geral, NUM

Tony Burke e Christine Blower Vice-Presidentes, Brazil Solidarity Initiative

http://www.patrialatina.com.br/reino-unido-parlamentares-denunciam-prisao-politica-de-lula-e-exigem-sua-liberdade/

Foto: Diário da Causa Operária TV