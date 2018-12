Plataforma digital vai contribuir para a melhoria do ambiente de negócios em Angola

Luanda, Angola (19.12.18 )- A Primaz Consult e a Select Midia, empresas angolanas do sector da comunicação e marketing e soluções digitais, procederam, hoje, Quarta-feira, 19, em Luanda, ao lançamento da Multiplica, uma plataforma digital de promoção e gestão da base de informação sobre as organizações, serviços e bens em Angola.

A Multiplica surge como contributo para a melhoria do ambiente de negócios no país, através da promoção do acesso à informação em tempo real sobre fornecedores, produtos e serviços, assim como a melhoria das vendas das empresas por via da publicidade digital acoplada na primeira página da plataforma.

O Presidente do Conselho de Administração da Primaz Consult, Olívio Gambo, disse que esta ferramenta está, directamente, ligada à necessidade do mercado, em particular das empresas, em promover os seus serviços, quer seja a nível local, como no exterior.

"Com esta plataforma, os consumidores têm, a partir de agora, à sua disposição uma plataforma que lhes permite identificar de forma fácil e célere as empresas, bens e serviços existentes no país e as empresas locais passam a contar com uma ferramenta que se propõe agregar valor aos seus produtos e serviços, através da publicidade digital", sublinhou.

Com uma página web e aplicativo telefónico, a Multiplica vai apoiar os consumidores com informação generalista, bem como promover o contacto directo com organizações por via de mensagens e telefonemas, a ser disponibilizado na plataforma durante 24 horas por dia gratuitamente. Outrossim, esta solução tecnológica vai oferecer um serviço de intermediação que vai permitir os consumidores solicitarem serviços diversos com apoio da Multiplica, através de uma base de dados, contendo empresas, profissionais independentes, criadores ou prestadores de serviços.

A Multiplica afigura-se como sendo a solução para a diminuição do comércio e prestação de serviços informais, visando a garantia da dignidade, valorização e rentabilidade dos prestadores de serviço independentes.

De acordo com Olívio Gambo, a distância entre os serviços prestados pelas empresas e a necessidade do cliente vai tornar-se menor, uma vez que as barreiras quer transfronteiriças, quer de locomoção ficam para trás.

Por intermédio da Multiplica, os consumidores vão ter em qualquer parte do mundo a possibilidade de pesquisar ou ainda solicitar informações sobre o mercado angolano e, automaticamente, serem respondidos por um operador, enquanto as empresas

poderão reforçar o seu posicionamento através da disponibilização de informações aos clientes sobre a sua visão, serviços, projectos, multimédia, etc.

A Multiplica oferece ferramentas para as organizações fazerem a inserção de anúncios publicitários em vídeo, interacção com os clientes, disponibilidade de informações sobre os produtos em promoção e novos serviços. Outrossim, estão salvaguardados espaços de opinião para as empresas e especialistas apresentarem uma narrativa oportuna sobre o seu negócio ou serviço prestado, e sobre o mercado, respectivamente.

O PCA da Primaz Consult conclui assegurando, ainda que a plataforma oferece maior possibilidade de visualização da informação em função da necessidade dos clientes e de maior abrangência em termos de informação sobre os bens e serviços em Angola.