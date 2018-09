Encerramento da Ação na Linha do Algarve

O Partido Ecologista Os Verdes lançou, no dia 28 de agosto, uma ação nacional em defesa do transporte ferroviário intitulada "Comboios a Rolar, Portugal a Avançar", que percorreu semana a semana todo o País, terminando amanhã, ainda no decorrer da Semana Europeia da Mobilidade 2018.

Para encerrar esta grande ação que percorreu as linhas ferroviárias nacionais, que necessitam de urgente intervenção, Hoje, dia 21 de setembro, Os Verdes percorrerão a Linha do Algarve, a partir da estação ferroviária de Faro

11h45 - Declarações à imprensa na estação de Faro:

12h22 - Saída de um grupo de ativistas Verdes no comboio, em direção a Lagos, com chegada às 14h08, onde se prestarão declarações à comunicação social;

12h55 - Saída de outro grupo de ativistas Verdes no comboio, em direção a Vila Real de Santo António, onde chegarão às 14h05 e prestarão declarações à comunicação social.

Retorno da viagem de comboio, dos dois grupos de dirigentes e ativistas de Os Verdes até Tunes com chegada às 16,11 h, onde ocorrerá um encontro com os órgãos autárquicos do Município de Silves e será feito um balanço à Comunicação Social da viagem pela Linha do Algarve.

