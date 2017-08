Sylvia Design é convidada para atuar em novela e desmente participação em reality

Nesta sexta-feira (18), a empresária e atriz Sylvia Design, realizou a sua primeira participação na gravação da novela teen 'Carinha de Anjo', exibida no canal de Silvio Santos no SBT.



Convidada pessoalmente por Leonor Corrêa, uma das escritoras da novela, Sylvia está extrememante feliz pelo convite de atuar na trama, pois trata-se de mais uma experiência diferente em sua vida, mesmo que estará vivenciando um personagem de uma vendedora, exatamente a mesma função de sua própria vida pessoal.



Apesar do extase pelo convite para atuação, Sylvia que é uma pessoa muito espontânea, está apavorada porque não consegue decorar os textos, mas isso não foi nenhum empecilho para a beldade, que se concentrou para conseguir realizar as primeiras gravações.



"Todos da equipe de produção da novela foram maravilhosos comigo, porém mesmo assim eu confesso que na hora em que o diretor gritou a palavra 'gravando', eu fiquei tão nervosa que esqueci todos os textos que havia conseguido decorar", comenta aos risos. "Admiro muito os atores de novelas que conseguem decorar vários textos diariamente, porque não é fácil", complementa a atriz.



Sylvia posou ao lado de alguns dos atores mirim da trama entre um intervalo e outro das gravações e aproveitou a ocasião para afirmar que não estará participando da próxima edição do reality 'A Fazenda' da RecordTv, como foi veiculado em alguns sites no decorrer desta semana. Tudo não passou de um mal entendido, pois ela havia acabado de retornar há poucos dias de uma viagem no exterior, quando um programa de rádio entrou em contato com uma brincadeira de um trote, e perguntou se ela 'já estava arrumando as malas', porém a mesma entendeu que estavam perguntando 'se ela já havia desarrumado as malas', como se a pergunta fosse no sentido de desfazer as malas da viagem que ela havia retornado naqueles dias, e respondeu que ainda não havia mexido nas malas. Sylvia garante que não estará no reality e que atualmente está muito feliz com a proposta da participação na novela do SBT.

Crédito das Fotos: Renato Cipriano / Divulgação