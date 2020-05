Jornal francês esculhamba Bolsonaro e expõe Brasil à vergonha internacional

Para Le Monde, Bolsonaro provoca caos na saúde e semeia a morte

No G1 - O tradicional jornal francês "Le Monde" publicou um editorial em seu site nesta segunda-feira (18) em que afirma que o presidente Jair Bolsonaro nega a gravidade da pandemia de Covid-19 e conduz o Brasil em uma via "extremamente perigosa". A postura do presidente "causa caos na saúde e semeia a morte", segundo o diário.

Editorial é o nome dado ao artigo que representa a opinião do veículo de comunicação que o publica.

"Oficial subalterno expulso do exército e um obscuro deputado de extrema-direita, zombado por seus pares por três décadas, Bolsonaro não tinha nada de um estadista. Chegando ao poder, consumido pela amargura e pela nostalgia, o ex-capitão da reserva continuou a acusar o odiado 'sistema'. Postura que, durante um período de pandemia aguda, causa caos na saúde e semeia a morte", diz o texto.

O editorial começa com a afirmação: "Não há dúvida de que há algo podre no reino do Brasil, onde o presidente Jair Bolsonaro, pode afirmar sem se preocupar que o coronavírus é uma 'gripezinha' ou uma 'histeria' nascida da 'imaginação' da imprensa", diz.

"Le Monde" opina que há "algo de podre" no país quando:

Bolsonaro participa de aglomerações e clama as autoridades locais a abandonar as restrições impostas para contenção da expansão da pandemia em um momento em que "os cemitérios do país registram um número recorde de enterros".

o ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo, se refere ao novo coronavírus como "comunavírus", ao afirmar que a pandemia é resultado de "um complô comunista".

o ministro da saúde Nelson Teich deixa o cargo quatro semanas após sua nomeação por "divergências de pontos de vista", no dia em que o país chegou a 240 mil casos confirmados e mais de 16 mil mortos.

Segundo o diário francês, "para muitos, as horas sombrias que o Brasil atravessa lembram as da ditadura militar, quando o país foi submetido ao medo e à arbitrariedade".

"O Brasil de Bolsonaro habita um mundo paralelo, um teatro do absurdo onde fatos e realidade não existem mais. Nesse universo sob tensão, nutrido por calúnias, incoerências e provocações mortíferas, a opinião é polarizada em uma nuvem espessa de ideias simples, mas falsas".

O texto afirma que a negação da gravidade da pandemia faz com que metade da população não leve em consideração os apelos dos profissionais da saúde, dos governadores e dos prefeitos para que mantenham o distanciamento social.

O jornal diz que Bolsonaro defende que a atividade econômica deve continuar a todo custo fazendo um "cálculo político insensato" de que "os feitos devastadores da crise serão atribuídos aos seus opositores".

"Nesse país, que saiu há apenas 25 anos da ditadura, onde a democracia segue frágil e até disfuncional, o fato de politizar dessa maneira uma crise de saúde é totalmente irresponsável", segundo o "Le Monde".

O jornal afirma que "alguns evocam um cenário de golpe institucional". Segundo o editorial, Bolsonaro deixou claro em manifestação de apoiadores que, caso a Suprema Corte investigasse ele ou seus parentes, não respeitaria a decisão dos juízes.

"Depois de ter praticado a negação histórica do Holocausto, elogiado a ditadura, negado a existência dos incêndios na Amazônia e a gravidade da pandemia de Covid-19, Bolsonaro e sua tentação autoritária correm o risco de levar o país a uma situação perigosa".

http://www.patrialatina.com.br/jornal-frances-esculhamba-bolsonaro-e-expoe-brasil-a-vergonha-internacional/