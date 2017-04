Ex-BBB Mayara Motti posa glamorosa em ensaio para revista com veiculação no exterior

A advogada não descarta trabalhar com moda fora do Brasil e sonha atuar em novelas

A ex-participante do BBB17, Mayara Motti posou para um sessão de fotos,em Botucatu, São Paulo, cheia de glamour para a revista de moda ''Close,'' que é veiculada nos Estados Unidos e na Itália. A gata ficou tão entusiasmada que não descartar modelar no exterior.

"Com essa revista internacional de moda, se pintar algum trabalho de modelo vou fazer sim, mas eu estou totalmente foçada na minha carreira de atriz. Quero fazer novela ", sonha a advogada, que tem 1,70, manequim 38 e cintura de 64cm.

A carreira de atriz para Mayara veio antes de participar da última edição do Big Brother Brasil. Ela inclusive já trabalhou com dublagem.

"Já trabalhava como modelo e atriz antes do BBB, mas levava em paralelo com a carreira de advogada. Eu fiz dublagem e locução por muito tempo em São Paulo, inclusive tem até um trabalho de dublagem que está no ar, na Discovery Channel, chamado Poderes Místicos, onde faço as vozes femininas e da narradora, conta a morena.

Foto Drika Bienevuth /TM Produções