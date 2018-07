Exposição "Sim, eu sou"

Visitas guiadas à Exposição "Sim, eu sou" no dia 27 de julho pela curadora Genoveva Oliveira

Espaço Europa, Centro Jean Monnet, Lisboa

1ª visita - 12h

2ª visita - 17h

Artistas: Aisa Araújo (Fotografia), Carla de Sousa (Fotografia), Patrícia de Herédia (Pintura), Eve Zoe (Instalação), Susana Aleixo Lopes (Escultura), Mariana Sampaio (Cerâmica), Carla Matos (Joalharia)

Resumo:

"Sim, eu sou/Yes, I am" - Curadora Genoveva Oliveira

"Sim, eu sou/Yes, I am" faz parte do projeto "Eu não sou uma ilha" iniciado em 2016 sobre questões de género. Várias obras com artistas de diferentes vertentes artísticas e de diferentes geografias que nos transmitem interpretações através da arte, revelando desejos, anseios, esperanças da sociedade contemporânea e das suas assimetrias sociais, políticas e ecológicas. Guerra, fome, solidariedade, generosidade para com o outro: qual é a verdadeira dimensão do ser humano? O que é a arte senão a capacidade de expressarmos todos estes anseios? Nesta exposição, a apresentar no Espaço Europa, Centro Jean Monnet, foram convidadas sete mulheres que falam na primeira pessoa sobre o seu percurso e nos desafios de ser artista na sociedade contemporânea portuguesa.