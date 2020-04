Coronavírus mobiliza setor óptico

Empresas patrocinam campanha do hospital Penido Burnier para combater a covid-19 entre profissionais da saúde

A OMS (Organização Mundial da Saúde) preconiza o uso de luva descartável, máscara, protetor facial e óculos de proteção para evitar a contaminação dos profissionais da saúde durante testes de covid-19, atendimento de casos suspeitos ou confirmados.

A explosão do número de óbitos e contaminações pelo novo coronavírus no mundo, está gerando a falta de todo tipo de equipamento de proteção individual ou EPIs, além de insumos hospitalares básicos como álcool, respiradores, entre outros.

Esta carência no Brasil que já ocupa a 14a posição no ranking mundial da covid-19 segundo o Ministério da Saúde, somada à falta de teste de diagnóstico e de leitos de UTI pode levar o setor de saúde do país ao caos.

Por isso, em diversas áreas, empresas se unem para ajudar a proteger pessoas que estão à frente desta crise de saúde pública. A mobilização acontece inclusive entre profissionais da saúde. O oftalmologista Leôncio Queiroz Neto, presidente do Instituto Penido de Campinas, interior de São Paulo, foi o primeiro da especialidade a se mover neste sentido. No final de março, lançou a campanha solidariedade para distribuir óculos de proteção aos hospitais e pessoas que exercem atividades de suporte à saúde, como por exemplo, vacinação.

Isso porque, explica, a falta de luvas e máscaras descartáveis multiplica o risco de contaminação caso sejam reutilizadas. O médico lembra que o coronavírus pode chegar ao sistema respiratório através do contato da mão contaminada com os olhos, que se comunicam com o nariz através do canal lacrimal. Os óculos de proteção, pondera, criam uma barreira que evita esta forma de contágio. Por isso, são recomendados pela OMS. "Afinal, muitos profissionais ficam 8 horas/dia ou mais em ambientes contaminados que exigem proteção mais rigorosa, salienta.

Iniciativa é incorporada a programa mundial de solidariedade

Queiroz neto afirma que a campanha solidariedade vai distribuir 5 mil óculos de proteção aos hospitais e profissionais da região. Isso porque, a iniciativa que desde o lançamento conta com o apoio da Abióptica (Associação Brasileira das Indústrias Ópticas) e o aporte da Allprot, acaba de ser incorporada ao programa mundial de combate ao covid-19 da Essilor. Líder do setor óptico, a empresa vem desenvolvendo uma campanha global de doações para combater a covid-19 através do programa Vision For Life que tem como objetivo apoiar infraestrutura e programas sustentáveis de cuidados com a visão, para eliminar a visão deficiente. Além dos 2,2 mil óculos de proteção doados à campanha do Penido Burnier a empresa já doou 12 mil EPIs para instituições de São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Amazonas, Ceará, Piauí, Paraná e Rio Grande do Sul.

Distribuição da campanha solidariedade

O oftalmologista destaca que a campanha de combate ao covid-19 do Penido Burnier já doou 1,2 mil óculos. Os beneficiados nesta primeira fase foram:

Rede Mario Gatti e profissionais da saúde pública responsáveis pela vacinação contra gripe

Hospitais Santa Casa e Beneficência Portuguesa de Amparo

Fundação Penido Burnier

HUC (Hospital Unimed Campinas)

Centro Infantil Boldrini que acaba de inaugurar uma ala destinada ao atendimento exclusivo de pacientes do hospital que venham apresentar suspeita ou confirmação de covid-19.

ONG ESD (Expedicionários da Saúde que instalou uma unidade móvel de pronto atendimento ao covid-19 na Unicamp com 10 consultórios que fazem a triagem dos casos suspeitos e encaminha os graves ao HC (Hospital das Clínicas) da Unicamp.

Na segunda fase que inicia esta semana, Queiroz Neto afirma que as doações são maiores porque concentra os 3 coviários da região de Campinas nos hospitais universitários. A relação dos beneficiados inclui:

Sinsaúde que agrega cerca de 20 mil profissionais da saúde na região.

EDS recebem uma segunda doação para ser utilizada no hospital de campanha projetado por Ricardo Affonso Ferreira, presidente da ONG.

Hospital das Clínicas (Unicamp)

Hospital Universitário de Bragança Paulista

Hospital Universitário de Jundiaí

Eutrópia Turazzi

