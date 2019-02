Aldo Lima leva Sexo Drogas e Rock'n Roll a Lisboa e ao Porto

LISBOA Teatro Villaret • A partir de 27 de Fevereiro • Quartas-Feiras às 21h30 • € 12,50 ( Preço único com lugar marcado) PORTO Teatro Sá da Bandeira • 29 e 30 de Março • Sexta-Feira e Sábado às 21h30 • € 8,00 - € 12,50

Aldo Lima sobe ao palco dos teatros Villaret, em Lisboa, e Sá da Bandeira, no Porto, para interpretar um dos mais irreverentes textos do final do século XX. O clássico moderno de Eric Bogosian foi levado a cena pela primeira vez em 1990 em Off Broadway, com interpretação do autor, tendo elevado Bogosian ao estatuto de herói da cultura pop.

SINOPSE

SEXO, DROGAS E ROCK N' ROLL

Aldo Lima sobe ao palco em Sexo Drogas e Rock n'Roll, o icónico e incontornável, texto de Eric Bogosian. Através de um rol de personagens masculinas frenéticas e brilhantemente desenhadas, Sexo, Drogas e Rock n' Roll esboça um comentário hilariante e mordaz sobre assuntos que nos assombram a todos, num one man show imperdível onde Aldo Lima está como peixe na água: sozinho em palco e pronto para tudo neste retrato humorístico e mordaz da sociedade moderna contemporânea.

FICHA ARTÍSTICA Texto Eric Bogosian Encenação: Marco Medeiros Tradução Pedro Gorman Espaço Cénico Marco Medeiros Desenho de Luz Luís Duarte Com Aldo Lima Produção Força de Produção