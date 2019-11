Casal da Treta | Última semana no Porto e regresso a Lisboa em Janeiro

CASAL DA TRETA



ÚLTIMAS APRESENTAÇÕES NO PORTO ESTA SEMANA

REGRESSO A LISBOA EM JANEIRO DE 2020



O espectáculo que junta em palco Ana Bola e José Pedro Gomes despede-se do Porto no próximo Domingo, 24 de Novembro.

Em cena de no Teatro Sá da Bandeira desde o dia 24 de Outubro, o espectáculo conta já com duas temporadas em Lisboa e prepara-se para regressar à capital no início do ano, para mais uma, de 3 de Janeiro a 1 de Março no Teatro Villaret.



Até lá, e depois do Porto, andará pela estrada tendo já confirmadas e anunciadas passagens pelo Barreiro, Anadia, Seixal, Sever do Vouga, Oliveira do Bairro e Estarreja, retomando a digressão em Março de 2020, significando que vamos poder continuar a acompanhar as histórias e recordações do casal mais popular dos palcos nacionais.

