Eurodeputado José Inácio Faria integra Delegação do Parlamento Europeu para visitar refugiados venezuelanos na Colômbia

Bruxelas, 19 de Junho de 2018- O Eurodeputado do Partido da Terra - MPT, José Inácio Faria, é o único português a integrar a Delegação ad hoc do Parlamento Europeu que, entre os dias 25 a 28 de Junho, avaliará a situação humanitária dos refugiados venezuelanos na cidade colombiana de Cúcuta, na fronteira com a Venezuela.

Todos os dias, cerca de 45 mil venezuelanos atravessam a ponte internacional Simón Bolívar, entre a Venezuela e a Colômbia em direção a Cúcuta. Este êxodo representa um enorme desafio para a política migratória e de integração social das autoridades colombianas.

O Deputado José Inácio Faria refere que "A crise humanitária na Venezuela atingiu uma proporção que o Mundo não imaginava possível em pleno século XXI num país que já foi referência mundial de progresso e democracia. Estes milhares de pessoas, entre os quais portugueses e luso descendentes, que diariamente atravessam a fronteira com a Colômbia, muitos deles atravessando territórios agora ocupados por milícias, fogem agora de uma economia em ruínas, da falta de comida e de medicamentos e vêem-se forçados a pedir esmola em Cúcuta, sem estatuto de refugiados, sem passaporte, nem direito a trabalhar".

Para fazer face a esta crise, Cúcuta, em cooperação com a Organização Internacional para as Migrações e o Município de Villa del Rosario, inaugurou no passado dia 3 de Fevereiro o primeiro "Centro de Assistência Temporária" que presta assistência neste momento a seiscentos mil dos cerca de quatro milhões de venezuelanos que deixaram o seu País.

Foto: Por The Photographer - Obra do próprio, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=36064279