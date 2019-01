Site Caminhos da Leitura tem livro de Valdeck Almeida

O livro "Vinte Poemas de Amor e uma Crônica Desesperada", em edição bilíngue (português-espanhol), do poeta baiano Valdeck Almeida de Jesus, está à disposição de leitores no site Caminhos da Leitura, da Secretaria de Cultura do Município de Salvador.

Interessados podem clicar nesse link e baixar gratuitamente:

http://www.caminhosdigitaisdaleitura.salvador.ba.gov.br/view/public/estante.php

Para Valdeck "esta é uma oportunidade de circular por lugares não acessíveis e ter a sensação de poder fazer parte do imaginário de leitores de todos os cantos, além de ser uma alternativa para escritores iniciantes e/ou veteranos para democratizar sua produção literária".

O livro reflete um amor não realizado por uma pessoa conhecida através de cartas e outra através de redes sociais. Ambas são do Triângulo Mineiro, e nenhuma das duas foram encontradas pessoalmente, nesse trânsito que durou mais de trinta anos. As ilustrações do miolo e capa são de Zezé Olukemi, grafiteiro baiano.