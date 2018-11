CEARTE em destaque na Bienal Ibérica do Património Cultural

Entre outras ações promovidas pelo CEARTE, a Oficina de Douramento, orientada pelas formadoras Tânia Corte-Real e Patrícia Ventura, foi um êxito de adesão do público.

Entre 8 e 11 de novembro, o Centro de Formação para o Artesanato e Património (CEARTE) esteve presente na AR&PA - Bienal Ibérica do Património Cultural, que decorreu em Valladolid (Espanha) para divulgar o artesanato e património português. O convite à participação surgiu por parte da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC).

O evento, que tem por objetivo a promoção, valorização e visibilidade do Património Cultural de Portugal e Espanha, através da agregação dos diversos agentes e stakeholders que atuam neste setor, apresentou uma diversificada programação cultural, incluindo atividades de Educação Patrimonial destinadas aos mais novos, em contexto de escola ou família.

Neste âmbito, o CEARTE esteve representado com um stand expositor com informação sobre a oferta formativa, e organizou uma Oficina de Douramento, orientada pelas formadoras Tânia Corte-Real e Patrícia Ventura, oficina essa que se revelou um êxito de adesão do público.

Dos momentos de networking, resultou a possibilidade de se efetivarem protocolos de intercâmbio de formandos com várias entidades de referência de Espanha e Itália - uma futura mais-valia para a qualidade de formação do CEARTE.

Para além disso, o CEARTE participou ainda nas Jornadas Técnicas com uma comunicação intitulada "Formar e Certificar no Artesanato e Património em Portugal".

Nesta, o Diretor do CEARTE, Luís Rocha, teve a oportunidade de apresentar e discutir com os parceiros europeus as principais atividades do CEARTE na área da valorização, qualificação e desenvolvimento do setor, nomeadamente, os mais de 300 cursos de formação que desenvolve anualmente em todo o país com mais de 100 parceiros, o apoio técnico à inovação no setor, e ainda, os processos relativos a emissão de carta de artesão e unidade produtiva artesanal, e à certificação de produções artesanais tradicionais - que mereceu especial destaque uma vez que o CEARTE é pioneiro neste procedimento, tanto em Portugal como na Europa.

Qualificar e capacitar os produtores, dar apoio técnico e de inovação, reconhecer os artesãos e certificar as produções artesanais, são algumas das missões do CEARTE que, desta forma, valoriza, renova e moderniza o setor do artesanato e do património e acrescenta valor económico à produção, aos territórios e ao país.

A AR&PA é um ponto de encontro único e fórum de debate para profissionais e instituições dedicadas ao Património Cultural à escala europeia, não só pela área expositiva, diversidade de atividades científicas e profissionais, como também pela programação social, que se realiza na Península Ibérica, mas cujo impacto se reflete em toda a Comunidade Europeia e continente europeu.

Coimbra, 14 de novembro de 2018

