Casa de Angola: Reentre - Exposição Artista Plástico Xico Fran 20 set2017

Com uma enorme satisfação e responsabilidades por todo o futuro que a nossa Casa de Angola tem, dignificando um passado histórico, retomaremos no dia 20 de Setembro as nossas atividades culturais, com a inauguração da exposição de pintura de Xico Fran em parceria com desfile de modelos da autoria de Sónia Soares - "Yori", complementado com a participação musical "Uma espécie de fado".

O evento está agendado para dia 20 Setembro às 19h, nas instalações da Casa de Angola, Travessa Fábrica das Sedas,7, em Lisboa

Pel' A Comissão da Casa de Angola

Zeferino Boal