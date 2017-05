VF Xira: CDU apresenta os seus candidatos a Presidentes das Juntas de Freguesia

A CDU no Concelho de Vila Franca de Xira decidiu e aprovou os nomes dos candidatos à presidência das Juntas de Freguesia do concelho.

Prosseguindo o seu projecto de trabalho para a transformação do município, a CDU apresenta um conjunto de candidaturas marcadas pelo compromisso com as populações e os trabalhadores, com provas dadas e capaz de alcançar os objectivos políticos colocados - obter a maioria em todas as freguesias e por essa via contribuir também para a conquista das presidências da Câmara e Assembleia Municipal. Só com a vitória da CDU será possível devolver aos trabalhadores e às gentes do nosso concelho a gestão dos destinos municipais.

O trabalho feito pelos executivos de maioria CDU em quatro das seis agregações de freguesias, e a intervenção consequente e determinada nas restantes, constitui uma importante e sólida base sobre a qual se construirão as necessárias vitórias eleitorais.

A Comissão Coordenadora Concelhia da CDU em Vila Franca de Xira