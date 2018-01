Coimbra: Jantar Solidário - Festa do Galo

A APBC, em parceria com a Delegação de Coimbra da AHRESP, organiza um jantar solidário da Festa do Galo com as entidades apoiantes (Meigal, Aviusinho, Hotur e Santa Casa da Misericórdia de Coimbra) e os restaurantes que participaram no evento.

O Jantar terá lugar no restaurante Janelas do Mondego, na Escola de Hotelaria e Turismo de Coimbra, no dia 18 de Janeiro, pelas 20h, com um custo simbólico de 20€. O valor angariado reverte a favor da Associação Nacional de Apoio ao Idoso - Coimbra.

APBC - Agência para a Promoção da Baixa de Coimbra

Rua João de Ruão, 12 Arnado Business Center, piso 1, sala 3

3 000-229 Coimbra

Tel. 239 842 164 Fax. 239 840 242 Tel. 914872418

apbcoimbra@gmail.com

www.facebook.com/baixadecoimbra/

www.baixadecoimbra.com

Foto: Por Aracuano - Obra do próprio, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2956605