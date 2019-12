Cuba responsabiliza a países industrializados por fracasso da COP25

Havana, 16 dez (Prensa Latina) O chanceler cubano, Bruno Rodríguez, responsabilizou hoje aos países industrializados pelo fracasso da Cúpula sobre a Mudança Climática (COP25) que se reuniu em Madri, Espanha.

Fracasso da COP25 devido à quebra de compromissos e falta de vontade política de países industrializados, assinou o titular de Relações Exteriores em sua conta no Twitter.



Tentam mover a carga a países em desenvolvimento. Capitalismo é insustentável. Espécies humanas estão em perigo extinção, acrescentou.



Em sua mensagem Rodríguez apontou que 'Cuba apoia demandas de Greta Thunberg', a jovem ativista sueca que se tornou um ícone das batalhas sociais pela defesa do meio ambiente.







