Deputado de Os Verdes desloca-se ao Arsenal do Alfeite

A convite da Comissão de Trabalhadores do Arsenal do Alfeite, SA, uma delegação do Partido Ecologista Os Verdes,composta pelo deputado José Luís Ferreira e pelos dirigentes nacionais Victor Cavaco e Susana Silva, estará a partir das 16.30h de segunda-feira, dia 18 de dezembro, em reunião com a referida estrutura representativa dos trabalhadores, nas instalações do Arsenal, com o objetivo de constatação direta da realidade existente de forma a aprofundar o conhecimento da situação laboral destes trabalhadores, nomeadamente em relação à sua formação, criação de postos de trabalho e investimentos na infraestrutura.

No final da reunião, cujo término está previsto para as 17.45h, serão prestadas declarações à imprensa, junto ao "Portão Verde" de acesso à Base Naval.