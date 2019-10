PINÓQUIO estreia no Teatro Villaret a 1 de Novembro

A adaptação do eterno clássico de Carlo Collodi chega ao Teatro Villaret, em versão musical, de 1 de Novembro a 22 de Dezembro, onde estará em cena aos Sábados e Domingos.

O espectáculo conta com encenação de Sérgio Moura Afonso, música original de Nuno Cintrão, com letras de Jorge Gomes Ribeiro e Pedro Martinho.

Cenografia e figurinos são um misto entre o imaginário dos jogos e dos livros infantis, criando um mundo de sonho entre a brincadeira das crianças e o espectáculo.

SINOPSE

"Pinóquio - Mas paizinho agora reparo, onde está o teu casaco neste dia frio?

Gepeto - Vendi-o porque tinha calor! Toma o teu livro e uma maçã para dares à tua professora. Corre para escola."

A mentira doce do Pai Gepeto contrasta com a mentira do mundo ao qual Pinóquio chega pelas mãos da Fada Azul. Boneco de pau, que só queria ser um menino de verdade, Pinóquio, o jovem aprendiz, irá aprender a viver e a ser responsável pelas suas acções. Como qualquer criança curiosa, Pinóquio envolve-se em aventuras desviadas e perigosas, pelos seus novos amigos do alheio, o Gato e a Raposa. Nem mesmo a voz da sua consciência, o Grilo, o conseguirá demover de satisfazer a sua gula, a ociosidade, o egoísmo e a ganância. Pinóquio aprenderá à força as verdadeiras doutrinas da vida: a amizade, o respeito pelo próximo, o altruísmo e a grande verdade, o amor paternal.

"Fada - Pois bem Pinóquio, por causa do teu bom coração perdoo-te todas as diabruras que fizeste até hoje!"

Com André Nunes, Mário Abel, Henrique Bispo, Fábio Nóbrega Vaz, Fabíola Lebre, Catarina Rôlo Salgueiro, Pedro Martinho, Rita Fernandes, Leonor Cabral, Sérgio Moras e Quimbé.

Dramaturgia e encenação Sérgio Moura Afonso

Música original e direcção musical Nuno Cintrão

Letras Jorge Gomes Ribeiro e Pedro Martinho

Sonoplastia Hugo Furtado

Figurinos Rita Olivença

Guarda-Roupa Atelier Alda Cabrita

Adereços Marta Fernandes da Silva

Ilustrações adereços de cena Susana Antão

Produção Companhia da Esquina

DESCARREGUE AQUI AS IMAGENS

TEATRO VILLARET

1 de Novembro a 22 de Dezembro

Sábados às 16h e Domingos às 11h

Bilhetes Adultos (12+) - 12,50€ / Crianças até 12 anos - 7,50€ / Família (2 adultos + 2 crianças) - 35€

À venda na Ticketline, Fnac, bilheteira do teatro e locais habituais.

https://ticketline.sapo.pt/evento/pinoquio-46221



Força de Produção