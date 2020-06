App no Jardim Botânico Tropical - Universidade de Lisboa

Com o objetivo de promover o Jardim Botânico Tropical (JBT) como espaço de atração científica, educativa, cultural e de lazer foi desenvolvida uma Aplicação (APP) com vários percursos temáticos interativos, que permitirão aos diversos tipos de público interagir com o ambiente que os rodeia, impulsionando a educação e a inclusão digital.



Esta APP foi desenvolvida no âmbito de um projeto da Reitoria da Universidade de Lisboa (ULisboa), envolvendo parceiros dos Departamentos de Informática, de Biologia Animal, de Biologia Vegetal e de Engenharia Geográfica, Geofísica e Energia da Faculdade de Ciências da ULisboa e do Museu Nacional de História Natural e da Ciência da ULisboa.



Atendendo à riqueza natural, histórica e patrimonial do JBT foram concebidos por uma equipa de especialistas, com recurso a experiências de realidade aumentada e multimédia, quatro percursos que abrangem toda a área do Jardim:

."Árvores a Não perder", onde se identificam as árvores mais emblemáticas do Jardim;

."Jardim com História", em que o visitante é convidado a conhecer as várias camadas históricas deste espaço, que remontam ao século XVII;

."Aves", que permite conhecer as aves mais comuns do Jardim

."Sensores da Natureza", a partir dos quais o público poderá observar e conhecer a diversidade natural que este espaço tem para oferecer.



A APP foi elaborada em português e encontra-se traduzida em inglês, francês e espanhol; foi concebida para a versão Android 6.0 ou superior, com Memória de 2GB RAM, no mínimo. Para já estes quatro percursos poderão ser descarregados, gratuitamente, junto do edifício da "Casa da Direção".

A partir deste momento os visitantes poderão usufruir e explorar as várias valências do Jardim e realizar visitas mais ricas e atrativas. (ver imagem em anexo).

Por Salix - Obra do próprio, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=30061241