Dois Terços comemora 10 anos com entrega de troféu a personalidades no Mês do Orgulho LGBTQ+

O Dois Terços, site baiano de notícias LGBTQ+, completa dez anos em junho. O veículo, criado para dar visibilidade à comunidade LGBTQ+, interage com o público por meio de ações sociais e de militância.

Para comemorar o aniversário de dez anos, o Dois Terços realizará no dia 26 de junho, às 19h, no Café-Teatro Rubi, no Wish Hotel da Bahia, a entrega do 'Troféu Dois Terços', dedicado a autoridades e personalidades que contribuíram com o veículo e com a comunidade.

Genilson Coutinho, editor-chefe do veículo, afirma que é um momento de festejar e também de refletir diante do cenário político atual do Brasil.

"Precisamos celebrar, sim, pois cada conquista em prol da comunidade LGBTQ+ tem que ser celebrada. Vamos somar nossa celebração aos 50 anos da revolta de Stonewall, marco na luta contra o preconceito e violência aos LGBTQ+. Mas o momento também é de reflexão diante de tanta insensibilidade e falta de respeito do governo com a nossa comunidade no nosso País", declara Coutinho.

Sobre o Dois Terços

Ao longo destes dez anos, o site Dois Terços, além de visibilizar a causa na internet, também trouxe para o cenário soteropolitano temas importantes como o posicionamento sobre a valorização dos artistas transformistas, lançando em 2011 o espetáculo "Soul Transformista, Mereço Respeito", que proporcionou pela primeira aos artistas transformistas o contato com os palcos dos teatros da cidade. Com essa iniciativa precursora outros espetáculos seguiram os passos do projeto, com elenco formado por transformistas apresentando o talento desses profissionais, que infelizmente, lutam pela valorização do seu trabalho com arte.

O Dois Terços também realizou o "Dois Terços de Prosa", que debate temas diversos relacionados à comunidade. Em sua primeira edição, o projeto trouxe como tema "Meu filho é gay, e agora?", lotando o Espaço Cultural da Barroquinha para debater o assunto com mães e militantes. Entre os temas abordados pelo projeto ganharam destaque transfobia e o LGBTQ+ portador de deficiência.

Escolas e universidades também foram e continuam sendo foco do veículo, com intuito de promover o debate e reduzir os preconceitos.

Nesta caminhada, prêmios e reconhecimentos foram oferecidos ao site que já conquistou o título de "Mídia LGBTQ+" pelo voto popular, homenagens pelos grupos LGBTQ+, como o prêmio oferecido pela Apae Salvador na passagem dos seus 50 anos, que concedeu o troféu na categoria de "Comunicação Cidadã", ao lado dos principais veículos da cidade. O reconhecimento também vem de outros veículos de mídia, como o troféu oferecido pela Revista Nova Imagem.

Com presença nos principais eventos da cidade, o veículo lançou no Carnaval a campanha de incentivo ao uso da camisinha.

O Dois Terços percorreu o Brasil afora, cobrindo o Miss Brasil Gay Juiz de Fora, em Minas Gerais, concurso Victor-Victória, em Juazeiro, e paradas LGBTQ+ de Brasília, Paraíba e São Paulo, além da Bahia.

(Fotos: Divulgação)