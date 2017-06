Toninho Horta lança SongBook

O guitarrista mineiro TONINHO HORTA

Lança seu primeiro SongBook "108 Partituras"

Com show, convidados e sessão de autógrafos

O lançamento será no dia 23 de junho, às 21h.

Teatro Bradesco - Rua da Bahia, 2244 - BH - (31) 3516-1360.

Após o show haverá sessão de autógrafos.

O Songbook "108 Partituras" - Aguardado não só no Brasil mas por músicos de todo o mundo, Toninho Horta lança em Belo Horizonte o seu primeiro SongBook "108 Partituras". O livro é fruto de cinco anos de pesquisas do compositor, na transcrição de suas partituras, organização de material biográfico, além de depoimentos de muitos de seus parceiros de músicas e histórias. As 108 músicas selecionadas e transcritas em partituras traz ainda diagramas de acordes para violão e piano.

Além da obra musical, o livro compreende textos com breve histórico da vida e carreira do artista, letras das músicas, depoimentos, encarte colorido contendo fotos, sua discografia de carreira, além de fotos dos momentos mais marcantes de sua trajetória, entre outras informações relevantes.

A obra de Toninho Horta foi organizada no livro por décadas, dando ao leitor uma linha do tempo de sua carreira musical. Destinado a estudantes de música, professores, pesquisadores, músicos profissionais e amadores que apreciam a música instrumental, desenvolvida de forma única e encantadora.

Com 310páginas, o livro será vendido ao preço especial na noite de R$ 90,00.

O Show - Toninho Horta estará acompanhado de convidados especiais que fizeram e fazem parte de sua trajetória musical no Brasil e no mundo. Toninho Horta dividirá o palco com os músicos: Bruno Vellozo (baixo), Neném (bateria), Robertinho Silva (percussão), Lisandro Massa (teclados), Jorge Continentino (sax), Pedro Aristides (trombone), Tatá Spalla (guitarra), além dos vocais de Deuler Andrade e Carla Villar.

O repertório do show será uma compilação das músicas mais representativas da carreira do compositor, que serão executadas em ordem cronológica (da década de 60 até os anos 2000), incluindo seus maiores sucessos, como "Manuel, O Audaz", "Beijo Partido", "Céu de Brasília", entre outras.

Toninho Horta - Vindo de família de músicos - seu avô, o maestro João Horta foi destaque entre os compositores de música sacra e popular no período barroco mineiro - Toninho teve as primeiras aulas de violão com sua mãe Geralda, que era bandonilista, e seu irmão Paulo, contrabaixista. Na adolescência compôs suas primeiras canções, acompanhando cantoras na TV Itacolomy e se destacava entre os jovens músicos de sua geração. Morando no Rio de Janeiro a partir dos anos 70, TONINHO HORTA se tornou bastante conhecido nas rodas do meio artístico, sendo admirado por todos pela sua performance bem pessoal, quando tocava a guitarra ou o violão e pelas composições inventivas com sofisticada harmonia. No II Festival Internacional da Canção em 1967, promovido pela Rede Globo de Televisão com direção artística de Augusto Marzagão, TONINHO HORTA foi finalista com as suas músicas "Maria Madrugada" letra de Júnia Horta e "Nem é Carnaval" em parceria com Márcio Borges. No IV Festival Internacional da Canção, em 1969, no mesmo esquema do anterior, TONINHO HORTA novamente finalista com a música "Correntes" cuja letra de Márcio Borges foi censurada, tendo que fazer algumas alterações. Em 1970 integrou a banda de Elis Regina e participou da gravação do LP "Ela". Em 1972 participou em várias faixas no LP Clube da Esquina de Milton Nascimento com os seus amigos músicos e compositores, numa variedade de instrumentos, violão, baixo, bateria, percussão e vocal. Em 1974 integrou o grupo "Som Imaginário" que ao lado de Milton Nascimento e orquestra gravaram o histórico álbum duplo ao vivo "Milagres dos Peixes". TONINHO HORTA leva na bagagem cerca de 30 discos gravados e já tocou e gravou com músicos em mais de 40 países. É considerado hoje um dos maiores guitarristas de jazz do mundo, sendo muito aclamado e respeitado internacionalmente. Mais de 80 músicas foram feitas em sua homenagem por artistas em todo o mundo.

Serviço

Data: 23 de junho, sexta-feira

Horário: 21h

Classificação: livre

Ingressos: R$ 40 (inteira)

Teatro Bradesco - Rua da Bahia, 2244 - BH - (31) 3516-1360

Coordenação de Produção: Ana Cláudia Horta- 9 9849-8680