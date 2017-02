Lego Fun Factory - Dolce Vita Tejo - Carnaval 2017

LEGO® Fun Factory do Dolce Vita Tejo com horário alargado no Carnaval

Lisboa, 15 de fevereiro de 2017 - A LEGO® Fun Factory, localizada no Dolce Vita Tejo, vai ter um horário especial de férias de carnaval. Entre 25 de fevereiro e 5 de março, estará aberta todos os dias, das 11h30 às 20h00 para receber as crianças gratuitamente e ser o lugar ideal para passar momentos divertidos durante o Carnaval.

A LEGO® Fun Factory tem também um novo tema, o Batman. O herói de capa preta vai estar no Dolce Vita Tejo durante três meses e serão inúmeras as atividades e jogos relacionados com este herói da DC Comics. A chegada da nova temática à ® Fun Factory coincide com a exibição nos cinemas portugueses de "Lego Batman o Filme".

Até ao final de Abril, as crianças entre 1 e 12 anos podem fazer construções específicas desta temática, fazer máscaras, ajudar a construir um Batman gigante, colorir desenhos, criar uma parede com o símbolo deste herói, montar figuras em três dimensões, entre muitas outras atividades.

Sobre o Dolce Vita Tejo

O Dolce Vita Tejo, Centro Comercial sob a gestão da PRAGMA Management, foi inaugurado em maio de 2009 e disponibiliza cerca de 280 lojas, distribuídas por 2 pisos e 104 mil metros quadrados. Possui um parque de estacionamento coberto e gratuito.

Adquirido no início de 2015 pelo Eurofund Investments, o Dolce Vita Tejo está a implementar o inovador conceito de "shopping resort" que transforma o Centro num destino de lazer e entretenimento ao reinventar a experiência de visita através da criação de espaços cada vez mais acolhedores e da disponibilização de atividades culturais, desportivas e de ócio para as famílias.

O Dolce Vita Tejo possui na Praça Central exterior um dos maiores ecrãs permanentes da Europa, com 130m2 e tecnologia de última geração, colocando-o no roteiro dos melhores espaços da grande Lisboa para assistir a transmissões em direto e todo tipo de programação multimédia.

Integra a KidZania, parque temático lúdico e educativo único em Portugal onde "as crianças podem brincar aos adultos", experimentando mais de 60 profissões, e a primeira LEGO® Fun Factory do país, espaço gratuito que permite viver a magia do mundo LEGO®. Um enorme e colorido escorrega, único em Centros Comerciais portugueses, faz a ligação rápida do Piso 1 ao Piso 0.

Disponibiliza um acolhedor Balcão de Atendimento, área de lazer com imprensa diária gratuita, work hub com acesso internet gratuito e um Espaço Solidário para apoiar ONGs e IPSS.

O Dolce Vita Tejo possui um hipermercado Jumbo e marcas de referência como Primark, Zara, H&M, MANGO, El Corte Inglés Oportunidades, Worten ou Holmes Place, além de 11 salas de cinema UCI.

No centro de 6 municípios (Amadora, Lisboa, Loures, Sintra, Oeiras, Odivelas), e com acessos privilegiados, o Dolce Vita Tejo é um destino familiar de excelência para compras, lazer e entretenimento.