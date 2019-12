Jorge Mourato regressa ao Stand Up com SINCERA-MENTE em Janeiro





Jorge Mourato leva o seu mais recente espectáculo de Stand Up, SINCERA-MENTE, ao Teatro Villaret, em Lisboa, todas as Quartas-Feiras, a partir de 22 de Janeiro.

De volta ao registo de Stand Up, o actor acolhe-nos no seu mundo pessoal e convida-nos a ver o mundo que nos rodeia sob o seu ponto de vista, de forma divertida e sarcástica, blá, blá blá... Isto foi o que lhe pediram para escrever para descrever sucintamente o espectáculo...

Mas não vai ser nada disto, se querem saber a verdade. O Jorge vai estar de pé, com um microfone na mão, e vai falar sobre o que lhe apetecer e lhe der na real gana: pode ser de bichos, turistas, filmes, sogras, moda, TV, sexo (tem sempre de existir, senão ninguém aparece), emigrantes, família, amor...

O Jorge até vai fazer perguntas e convidar o público a manifestar-se sobre certos temas, vejam lá. Diz que é para se poder chamar de espectáculo interactivo, soa bem... (e sempre é da maneira que ele fala menos e o tempo vai passando mais rápido).

Depois de saber isto tudo, ainda tem dúvidas? Olhe, antes dúvidas do que dívidas. E como as tristezas não as pagam, está à espera de quê para aparecer?

Autoria e Interpretação Jorge Mourato

Produção Força de Produção

Bilhetes já à venda

https://ticketline.sapo.pt/evento/jorge-mourato-sincera-mente-47594