Equatorianos oferecem apoio a vice-presidente a sua chegada a prisão

Quito, (Prensa Latina) Grupos de equatorianos se reuniram em frente à prisão número 4, nesta capital, para apoiar o vice-presidente Jorge Glas, que cumpre hoje seu primeiro dia em prisão preventiva, depois de uma decisão judicial repleta de irregularidades, segundo o próprio processado.

Com cartazes e gritos de: ‘Glas, amigo, o povo está contigo', moradores de Quito esperaram a chegada do segundo mandatário, que foi levado à instalação de sua casa em Guayaquil.

Na rede social Twitter circulou um vídeo com imagens do vice-presidente na despedida com sua esposa, prévio a abordar o avião, entre aplausos.

'Que meu sacrifício sirva para desmascarar os traidores da Revolução e da Pátria', sentenciou horas antes, quando soube do ditame de prisão preventiva por suposta associação ilícita no caso Odebrecht, investigação aberta contra a construtora brasileira por pagamento de propina em troca de contratação de obras.

Desde seu vínculo com o caso, Glas reitera que é inocente e vítima de manobras para afetar sua imagem e a da Revolução Cidadã.

Tanto ele como seu advogado, Eduardo Franco, desstacam que não existem provas para condená-lo, por isso manterão a briga, em espera da verdadeira justiça.

Franco alertou que analisará perante as câmeras do canal Telesur a arbitrária e injusta prisão preventiva decretada contra Jorge Glas, quem garantiu que irá a instâncias internacionais se fosse necessário para provar sua inocência.

