Coronavírus: Como enfrentar a pandemia?

Para a neurocientista Claudia Feitosa-Santana, o isolamento social "é a melhor arma".

"A maior arma contra o coronavírus é justamente parar", afirma Claudia Feitosa-Santana, mestre e doutora em Neurociência pela USP, com pós-doutoramento pela University of Chicago. Em vídeo gravado em 12 de março para a Casa do Saber, Claudia sustenta que é possível enfrentar a pandemia do coronavírus sem pânico - e com a ajuda da ciência. O isolamento social, segundo ela, "é a melhor arma".

"O vírus vai se propagar e vai infectar uma grande parte da população mundial. Mas o que a gente precisa fazer é reduzir a velocidade com a qual esse vírus vem se propagando", complementa a neurocientista. "Todos nós precisamos parar, refletir e modificar a nossa rotina de vida. Qualquer um que pode e tem autonomia precisa revisar toda sua rotina por semanas - talvez meses - daqui para frente."

https://vermelho.org.br/2020/03/16/coronavirus-como-enfrentar-a-pandemia/