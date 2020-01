Espanha fortalecerá laços diplomáticos com a América Latina e Caribe

Madri, 13 jan (Prensa Latina) A nova chefe do Ministério de Relações Exteriores da Espanha, Arancha González Laya, disse hoje que seu país aprofundará 'as relações de nossa irmã com a América Latina e o Caribe', em um discurso após a inauguração.

Ela também disse que durante seu mandato no comando da diplomacia espanhola, ele fortalecerá os laços 'com o continente amigo e vizinho que é a África' ??e 'se conectará com os futuros mercados da Ásia'.

González Laya destacou que seu mandato terá um caráter geopolítico marcado, com o objetivo de aumentar a influência de Madri na comunidade internacional, de 'posicionar a Espanha em seu devido lugar na Europa e no mundo'.

Ela destacou que o país possui pontos fortes que lhe permitem buscar um lugar de maior influência internacionalmente, embora reconheça que essas forças 'não são ilimitadas', por isso é necessário ter uma estratégia clara para alcançar os objetivos estabelecidos.

Explicou que essa busca por maior influência nunca perderá de vista a defesa dos valores democráticos, o respeito pelos direitos humanos e a atuação de 'um multilateralismo a serviço da paz, das pessoas, do planeta e da prosperidade'.

A nova chefe da diplomacia espanhola recebeu a carteira de Margarita Robles, que ocupou temporariamente o cargo por um mês e meio, depois de ter sido nomeada seu antecessor, Josep Borrell, como alto representante da Política Externa da União Europeia.

Segundo analistas políticos, com a nomeação de González, o presidente do governo, Pedro Sánchez, pretende transformar a ação estrangeira espanhola para colocar a diplomacia econômica no centro da agenda.

Antes de ocupar seu novo cargo, advogada de origem basca e 50 anos era diretora executiva do International Trade Center (ITC), da agência de desenvolvimento das Nações Unidas e da Organização Mundial do Comércio (OMC), desde setembro de 2013 até 12 de janeiro de 2020.

No passado, ela também era diretora do gabinete do diretor-geral da OMC e trabalhou em assuntos comerciais na Comissão Europeia.

