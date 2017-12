Arte no Museu Poros

No próximo dia 23 de Dezembro pelas 17:00H será inaugurada mais uma edição da exposição internacional Surrealism Now no Museu Multimedia P.O.R.O.S em Condeixa-a-Nova, Portugal.

É endereçado o convite a todo o grande publico interessado a estar presente na abertura da maior exposição Mundial do surrealismo do século XXI.

Esta exposição conta com o apoio da Camara Municipal de Condeixa-a-Nova, da Fundação Bissaya Barreto e do norte americano MagicCraftsman Studio.

A Surrealismo Now deu início no ano de 2010 com uma mega exposição na cidade de Coimbra organizada pela FBB e concebida pelo artista Santiago Ribeiro.

Esta exposição conta agora com mais de 100 artistas de cerca 48 países dos cinco Continentes.

Endereço: Museu POROS, Quinta de S. Tomé, nº41,

3150-160, Condeixa-a-Nova

Horário: 10:00-18:00

Telefone: 239 949 122

