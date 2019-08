Projeto japonês contribui para o abastecimento de água em Cuba

Foto: Yesmani Vega Ávalos, jornal Victoria

Havana, 14 ago (Prensa Latina) Um projeto japonês de garantia ao abastecimento de água potável beneficia hoje cerca de cinco mil pessoas no município especial cubano Ilha da Juventude.

A obra foi inaugurada pelo embaixador do Japão em Cuba, Kazuhiro Fujimura no contexto do 90º aniversário do estabelecimento das relações diplomáticas entre Havana e Tóquio e repostando aos 121 da chegada dos primeiros emigrantes nipones à nação caribenha.



De acordo com o diário digital Victoria, da Ilha da Juventude, a estação de bombeo F-119 está localizada na localidade Frank País para perto de A Fé, segundo povoado em importância nesse território.



'É uma grande honra para mim estar junto a vocês em ocasião da inauguração do projeto que eleva a qualidade de vida da população, a partir da melhoria do serviço de abastecimento de água', assinalou Fujimura.



O mesmo levou-se a cabo em colaboração com a Organização Não Governamental Associação para a Integração e Progresso das Culturas (AIPC Pandora) no marco da Assistência Financeira Não Rembolsable para Projetos Comunitários de Segurança Humana do governo de Japão, puntualizó.



' Considero que o projeto reveste importância especial já que se realiza em um ano especial para Japão e Cuba porque neste 2019 se celebra o 90º aniversário do estabelecimento das relações diplomáticas entre os dois países ', expressou.



Também, acrescentou quero enfatizar que se trata de um dos primeiros projetos de cooperação na nova era do Japão que se chama Reiwa, a qual tem começado a partir do primeiro dia de maio deste ano com a ascensão ao trono imperial de nosso imperador Naruhito.



' Esperamos que o projeto obtenha grande sucesso e ressalte na memória dos amigos da Ilha da Juventude o papel que temos podido desempenhar. Estamos decididos a seguir colaborando ainda mais com os projetos de desenvolvimento econômico e social a favor do povo cubano ', concluiu.



https://www.prensalatina.com.br/index.php?o=rn&id=25229&SEO=projeto-japones-contribui-para-o-abastecimento-de-agua-em-cuba