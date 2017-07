Para imprensa internacional condenação de Lula está ligada às eleições

The Guardian: "sentença marca uma chocante queda para Lula, o primeiro presidente brasileiro vindo da classe trabalhadora" (Ricardo Stuckert Filho )

A imprensa internacional tem repercutido a condenação do ex-presidente Luis Inácio Lula da Silva pelo juiz Sergio Moro, nesta quarta-feira (12). O magistrado condenou Lula a nove anos e seis meses de prisão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O ex-presidente foi absolvido, porém, da acusação de ter sido beneficiado irregularmente pelo transporte e armazenamento de seu acervo presidencial.

Veja o que alguns dos principais jornais do mundo falaram:

The New York Times - EUA

O jornal norte-americano The New York Times classificou a decisão de Moro como "um chocante revés para um político que tem exercido há décadas uma enorme influência em toda a América Latina".

O NYT lembrou que o ex-presidente pode entrar com recurso contra a decisão, "mas a sentença pode representar um sério golpe em seus planos de um retorno à política". O jornal também destacou que Lula sustenta que as acusações contra ele são "uma farsa" e já anunciou sua intenção de concorrer nas eleições presidenciais de 2018, sendo "amplamente considerado um líder na corrida eleitoral".



The Guardian - Reino Unido

Para o jornal britânico The Guardian, "a sentença marca uma chocante queda para Lula, o primeiro presidente brasileiro vindo da classe trabalhadora, que deixou o cargo seis anos atrás com 83% de aprovação". "O ex-sindicalista conseguiu admiração global por suas políticas sociais transformadoras, que ajudaram a reduzir a aguda desigualdade no maior país da América Latina", escreve o jornal, lembrando que "Barack Obama já o chamou de 'o político mais popular do mundo'".

"O veredito representa a condenação mais eminente até agora na devastadora investigação sobre corrupção que há três anos tem sacudido o Brasil, revelando um sistema disseminado de propinas nos mais alto setores de negócios e do governo e jogando o sistema político do país no caos", diz o The Guardian sobre a operação Lava Jato.

BBC - Reino Unido

A rede britânica BBC lembra que Lula sempre rejeitou as acusações e "nega firmemente qualquer delito", sustentando que o julgamento contra ele "tem motivação política".

A BBC também destaca declaração de sua correspondente em São Paulo, Katy Watson, de que "Lula continua sendo um político popular e a sentença irá dividir profundamente o Brasil".

Süddeutsche Zeitung - Alemanha

O jornal alemão Süddeutsche afirmou que a condenação do ex-presidente Lula pode atrapalhar os planos dele para 2018, quando o antigo mandatário deve tentar um novo mandato. Além disso, trouxe espaço para a defesa de Lula.

"O ex-presidente sempre reiterou sua inocência. 'Acusações devem ser, de maneira séria, muito bem baseadas, sem especulação', afirmou [Lula] durante uma audiência em maio. Há pouca substância na acusação, prosseguiu. Foi a primeira condenação em um dos cinco processos que correm contra ele - junto a Lula, outros 74 políticos e funcionários públicos são investigados", reporta o jornal.

Fonte: Opera Mundi