Unesco debate sobre qualificação na educação superior

Paris, 13 nov (Prensa Latina) A necessidade de um marco normativo internacional de qualificações da educação superior é hoje o foco nesta capital dos debates na segunda jornada da 40 sessão da Conferência Geral da Unesco.

De acordo com a organização especializada da ONU, mais de cem ministros de Educação dos cinco continentes estão inscritos para uma reunião que permitirá abordar um projeto de Convenção Mundial que dê resposta a este desafio.



Mais de cinco milhões de jovens estudam no estrangeiro e metade deles fora de sua região de origem, cifras que aumentarão previsivelmente no futuro, o que demonstra a importância do instrumento multilateral, explicou.



Antes do fórum ministerial, a vice-diretora geral da Unesco Stefania Giannini oferecerá à imprensa detalhes do encontro e do projeto, que deve ser aprovado no contexto da 40 sessão, que se estenderá até 27 de novembro.



A jornada também inclui um debate de alto nível sobre políticas gerais, no qual, segundo a lista provisória de oradores, intervirão o presidente da Sérvia, Aleksandar Vucic, o vice-primeiro-ministro do Uzbequistão, Aziz Abdukhakimov, e outras autoridades da África, Ásia, Europa e do Caribe.



Na abertura da conferência geral ontem, o secretário geral da ONU, Antonio Guterres, chamou a impulsionar o multilateralismo perante os grandes desafios da comunidade internacional.



Guterres enfatizou que só mediante a cooperação internacional é possível enfrentar os riscos de fratura em pólos de poder econômicos e geopolíticos, bem como as crescentes desigualdades, a discriminação, a mudança climática e as brechas tecnológicas.



Por sua vez, a diretora geral da Unesco, Audrey Azoulay, afirmou que garantir a educação é sentar as bases para uma paz duradoura no planeta.



'Há que dizer e repetir: a educação é a pedra angular da paz; e dela dependem todos os objetivos da Agenda de Desenvolvimento Sustentável que temos estabelecido para 2030', enfatizou.



Azoulay defendeu corrigir as deficiências e desigualdades que imperam no ensino e construir os sistemas educativos do futuro, baseados na inclusão.



